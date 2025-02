Darkiworld, Wawacity, Zone Telechargement : les nouvelles adresses ou la fin ?

Comment télécharger des films ? Des nombreux internautes se posent la question et n’hésitent pas utiliser des plateformes Darkiworld, Wawacity ou Zone Telechargement puis ils constatent ne plus y avoir accès. Ce type de blocage est fréquent, car les activités des sites cités précédemment sont jugées illégales en France et considérées comme du piratage.

Dans la liste des plateformes les plus populaires, les noms de Zone Telechargement, Darkiworld et Wawacity ressortent fréquemment dans le moteur de recherche, effectivement, ils proposent un vaste catalogue de contenu tel que des films et des séries, le tout avec des mises à jour très fréquentes cela permet d’attirer des milliers d’internautes chaque jour sauf qu’utiliser les plateformes de téléchargement gratuit est interdit et comporte un risque.

Face à l’utilisation des sites de téléchargement illégaux, les autorités ont trouvé une solution temporaire, le blocage des noms de domaines par les FAI ainsi qu’une exclusion de l’URL dans les moteurs de recherche. Cette technique fonctionne, mais présente certaine limite, les administrateurs des sites remettent en ligne les plateformes sous une autre adresse comme cela est encore le cas avec Wawacity, Zone Telechargement qui après quelques heures de disparation d’internet ont réapparu avec l’extension .lat. Darkiworld a également réussi à rétablir l’accès temporaire avec l’URL darkiworld2.com.

Même si en réalité les sites n’ont donc pas cessé de fonctionner après le blocage de l’ARCOM, il est primordial de faire attention à l’utiliser des plateformes citées car cela est interdit par la loi en France et passible de sanction.