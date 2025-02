Cette intro de Booba est la meilleure de l’histoire du rap français selon Lacrim

Le beau message de Lacrim qui fera plaisir à Booba !

Vendredi dernier, Lacrim a fait son retour avec le cinquième album de sa carrière baptisé RIPRO qui fait suite au projet Veni Vini Dici paru il y a moins d’un an. À l’occasion de la promotion de cet opus, El Tigre a rendu un bel hommage à Booba.

De passage dans l’émission Le Code de Mehdi Maizi sur Apple Music, Lacrim s’est exprimé sur la conception de RIPRO un projet de 16 titres avec plusieurs featurings, Oli, Mister You, La Honda 19, Dj Kore, Soolking, Guy2Bezbar, Zkr et Ziak. Il s’est également confié sur sa dédicace à Booba en reprenant le morceau Tallac pour la réalisation de l’intro de son album avec le single Salazar réalisé sur un sample du titre de B2O. Lacrim a fait une déclaration très élogieuse envers son compère et sur ce qu’il considère comme la meilleure intro du rap français.

Un classique de fou, Lacrim fait l’éloge de Booba !

« Pour moi, c’est la plus grande intro du rap français. », a-t-il affirmé sur le single Tallac produit par Skread et extrait de l’album Panthéon sorti en 2004. « Il faut mettre de l’énergie dans une intro. Je ne pense pas avoir commencé mes projets en me disant « allé, je dois faire une intro ». », explique Lacrim.

« La prod, la configuration du morceau, refrain par refrain, l’énergie… Tu as un discours quand même dans une intro. Cette énergie, quand j’écoute le morceau « Tallac », je ne l’ai pas retrouvé ailleurs. », poursuit-il avant de conclure, « Donc j’ai juste voulu prendre un peu de cette énergie pour avoir l’intro de RIPRO. C’est un classique de fou, il y a tout dans le morceau« .