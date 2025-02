Damso et Sarah Sey, c’est officiel

Le rapprochement entre Damso et Sarah Sey est officiel. La collaboration inédite pressentie depuis cet été est confirmée, une vidéo des deux artistes a été diffusée sur les réseaux avec l’annonce qu’il s’agit là de l’unique featuring de l’album « BĒYĀH » du rappeur Belge.

Sarah Sey et Damso unis ! La connexion est confirmée.

Après des multiples collaborations et le projet « J’ai menti », on en sait enfin un peu plus sur l’album très attendu « BĒYĀH » de Damso qui devrait l’ultime opus de sa carrière avant que l’artiste belge ne se retire de l’industrie musicale comme il l’a déjà assuré à plusieurs reprises sur les réseaux et en interviews.

L’album « BĒYĀH » est toujours prévu pour le 30 mai 2025, le projet disponible en pré-commande depuis le mois de mai dernier sans qu’aucune tracklist, ni single ne soit dévoilé. Damso aurait même vendu 15 000 exemplaires du projet en 24 heures lors du lancement des pré-commandes. Depuis quasiment aucune information n’a fuité sur cet opus

Au mois d’aout 2024, la rumeur d’un featuring entre Damso et Sarah Sey a circulé, le belge avait assuré que l’enregistrement d’un morceau en commun est terminé, l’information est bien confirmée. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux, les deux artistes apparaissent ensemble en studio et cette collaboration sera l’unique featuring présent sur l’album « BĒYĀH », le nom de la chanson n’est pas encore connu mais aucun autre invité ne va figurer sur le tracklisting de cet ultime album de Dems.