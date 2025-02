DOC OVG du 667 envoie son EP « PARABELLUM 1 »

DOC OVG revient en 2025 avec Parabellum l, en collaboration avec Richie Beats, producteur connu pour ses collaborations avec des acteurs majeurs du rap français (Booba, Alpha Wann, Dinos…).

DOC et Richie nous proposent une formule percutante et agressive. Le duo présente un projet unique, empreint de la culture rap d’Outre-Atlantique, où les références se mêlent. La formule rappelle l’énergie de Metro Boomin et 21 Savage autant dans la couleur du projet que dans sa structure.

Le premier single du projet, Ekip Type, actuellement en rotation sur Skyrock reflète parfaitement la direction cru et incisive choisie par le duo. Fidèle à lui-même, DOC soigne ses rimes avec des textes tranchants, qui trouvent un echo parfait dans les productions de Richie.