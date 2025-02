Jean-Claude Van Damme s’énerve contre Jul et lui a mis un gros coup de pression

Jul a failli se faire mêler par Jean Van Damme, ça a chauffé pour le rappeur Marseillais !

Même s’il n’a aucune actualité en ce moment, Soso Maness reste proche de sa communauté en étant actif sur les réseaux et s’est confié récemment à l’occasion d’un live sur Twitch sur différentes anecdotes méconnues de sa carrière et notamment l’une particulièrement insolite sur un coup de pression que Jean-Claude Van Damme a mis à Jul.

Jean-Claude Van Damme s’en prend à Jul !

En 2021, une vidéo de Jean-Claude Van Damme en train de s’ambiancer sur le titre JCVD de Jul était devenue virale sur la toile. L’acteur Belge avait validé ce titre du rappeur marseillais extrait de l’album Rien 100 Rien dans lequel il lui rend hommage. « Ça veut l’port d’armes et les gros bras à Jean-Claude Van Damme » avait réagi le J en relayant la séquence sur ses réseaux avec les paroles de son single sauf que le pratiquant d’arts martiaux s’est agacé à l’époque de la publication de la vidéo, car après sa publication sur Tiktok, l’application a supprimé le post pour des droits d’auteurs. Soso Maness est revenu sur les dessous de cette histoire pour révéler que Jean-Claude Van Damme s’en est pris à Jul parce qu’il pensait à tort que ce dernier a fait supprimer sa vidéo.

« Alban tourne un film avec Jean Claude Van Damme. Et Alban fait découvrir à Van Damme le morceau de Jul : « Ça veut l’port d’armes Et les gros bras à Jean Claude Van Damme J’fume la beuh d’Amsterdam ». », décrit Soso Maness pour donner le contexte de l’histoire. « Jean Claude Van Damme fait une vidéo avec le son, où il danse dessus. Mais le robot de Tiktok, via les droits d’auteur, la vidéo, elle est supprimée. », raconte ensuite l’auteur du Zumba Cafew avant de confier que JCVD a ensuite fait passer un message virulent à Jul, « Van Damme il croit que c’est Jul qui a fait supprimer la vidéo. Du coup, j’ai un vocal de Van Damme qui s’énerve contre Jul et qui parle à Alban ».

Une anecdote insolite qui s’est finalement bien terminée, car la vidéo a été remise en ligne par l’application.