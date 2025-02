Kanye West prend une décision radicale après ses propos choquants

Après ses multiples tweets chocs sur le réseau social X, les messages de Kanye West ont disparu, car il a pris la décision de désactiver son compte.

Depuis plusieurs jours, Kanye West suscite la controverse. Après son passage remarqué à la cérémonie des Grammy Awards ou il est apparu avec Bianca Censori devant les photographes et que cette dernière se soit affichée dans une tenue transparente dévoilant toute son anatomie, Ye ne cesse de faire parler de lui et de la pire des manières.

En effet, la semaine passée, Kanye West s’est exprimé sur X avec des messages troublants et antisémites, il a prôné son amour pour Adolf Hi*ler et le 3ème Reich, « Je n’ai pas d’autre choix que de m’appeler Yaydolf Yitler « , a-t-il tweeté par exemple. Le rappeur américain a publié une centaine de messages sur son profil pour également apporter son soutien à Diddy avec des « Free Puff » et exigé sa libération en déplorant le manque de soutien de l’industrie musical envers ce dernier.

Après ses déclarations chocs, Kanye West ferme son compte Twitter

Kanye West est aussi sur le passage de compagne sur le tapis rouge des Grammy, il assure dominer Bianca Censori et que c’était la décision de sa femme de s’afficher de cette façon avant la cérémonie, mais avant son approbation. Après une nouvelle série de messages, Ye s’est congratulé de ne pas avoir été sanctionné par le réseau social et de se satisfaire de pouvoir s’exprimer ouvertement sur X même en ayant des mots horribles et violents, notamment antisémites et racistes, il a ensuite remercié le parton du réseau Elon Musk avant de disparaitre.

Alors que des personnalités ont tenté d’interpeller Elon Musk pour faire surprendre le profil de Kanye West comme David Schwimmer et que d’autres rappeurs ont arrêté de le suivre, le mari de Bianca Censori a finalement fait le choix de se retirer de X, son compte n’est plus disponible sur l’application et tous les messages ont disparu.