Rilès impressionne son exploit à courir 24h en Survival Run

Le rappeur Rilès fait la couverture de la presse depuis ce dimanche avec son exploit d’avoir réussi à courir pendant 24 heures sur un tapis de course et cette performance lui offre une nouvelle visibilité sur sa musique.

Après une période d’absence musicale, Rilès a fait son retour dans les bacs avec l’album « Survival mode » le 10 janvier. Quelques jours suite à la parution de cet opus, devenu un adepte de la course à pied, le rappeur a annoncé son défi fou de vouloir, de courir pendant 24 heures sur un tapis de course sans s’arrêter avec une scie derrière lui pour le motiver, une sacrée performance que l’artiste a réussi alors qu’il avait déjà couru durant 12 heures auparavant sur un tapis sans aucune pause.

C’est ce 8 février que Rilès a entamé son défi, filmé en direct live sur Youtube, le rappeur à courir avec trois scies placées à l’arrière de son tapis de course pour le motiver à ne pas lâcher afin de « repousse les frontières de l’endurance humaine » comme il l’explique dans la présentation cet événement ayant comme objectif, de surpasser ses propres limites en se mettant dans une situation de survie.

Aux alentours de midi ce dimanche, Rilès est venu à bout de son objectif, Il a réussi à courir 230 kilomètres en 24 heures, en direct sur TikTok et Youtube c’est plus de 1,8 million de vues qu’il a cumulé avec sa performance pour laquelle il s’est entrainé pendant, durant sa course, le rappeur s’est tout de même accordé quelques secondes de pause pour faire pipi, mais en restant sur le tapis de course.

Sur les réseaux, l’exploit de Rilès est devenu viral, il a gagné plus de 42 000 abonnés sur Instagram à la fin du live et des milliers d’internautes ont salué cette performance.