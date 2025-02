Super Bowl : le nouveau troll de Kanye West, Kendrick Lamar humilie Drake

Les rappeurs ont animé le Super Bowl 2025 ! L’équipe de Philadelphia Eagles a battu celle de Kansas City Chiefs 40-22 lors d’une soirée agitée avec la prestation de Kendrick Lamar en clash avec Drake, le rappeur américain n’a pas manqué l’occasion de provoquer le Canadien et Kanye West en plein scandale avec tweets controversés a également fait une publicité insolite.

Kanye West se moque du prix de sa pub pour le Super Bowl !

En dehors de la prestation sportive, la mi-temps du Superbowl est toujours très attendue par les spectateurs avec son concert et les publicités. Kanye West s’est offert un spot publicitaire à plusieurs millions de dollars dans lequel il s’est filmé chez son dentiste afin de faire la promo de ligne de vêtements Yeezy, « Comment ça va les gars ? J’ai dépensé tout l’argent de la pub pour me faire ces nouvelles dents. Donc j’ai encore dû tourner à l’IPhone. Bref, allez sur yeezy.com. », commente-t-il dans la séquence diffusée uniquement dans la zone de Los Angeles pour la retransmission télévisée. La publicité a rapidement fait polémique, car l’adresse pour accéder à la boutique en ligne de Yeezy propose la vente d’un tee-shirt avec une croix gammée.

Clash : Kendrick Lamar termine Drake !

À l’inverse de Kanye West, le passage de Kendrick Lamar a été très apprécié des spectateurs. Le rappeur a fait le spectacle avec l’interprétation de ses plus gros tubes et il en a profité pour enfoncer Drake en reprenant le disstrack « Not Like Us » devant plus de 320 millions de personnes à la mi-temps Super Bowl. Kendrick a toutefois pris soin de changer les paroles du morceau en évitant de prononcer le mot “pédophile” et a ajouté le « Say Drake« avec un large sourire devant les caméras. “J’ai envie de leur jouer leur son favori, mais tu sais qu’ils aiment les poursuites”, a-t-il commenté pour lâcher un nouveau tacle à Drake suite à sa plainte contre son rival et sa maison de disque.

Kendrick Lamar a également convié Serena Williams pour danser sur « Not Like Us », l’ex-championne de tennis a eu une relation avec Drake il y a quelques années, une autre manière d’encore lui adresser une pique pour le terminer.