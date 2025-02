Bianca Censori : un intrigant message à l’aide après sa tenue osée aux Grammy

Le couple Kanye West et Bianca Censori n’a de cesse de susciter la polémique depuis son passage aux Grammy Awards. La compagne du rappeur a choqué tout le monde avec sa tenue osée et Ye a tenu des propos haineux sur Twitter avant de disparaitre.

Depuis l’union entre Bianca Censori et Kanye West, la jeune femme a disparu des réseaux, selon les rumeurs, c’est une condition imposée par son mari depuis leur mariage, alimentant la théorie de l’emprise du chanteur sur son épouse. Récemment, un message est apparu sur X dans un tweet d’un profil certifié au nom de Bianca Censori dans lequel elle demande l’aide de Dieu pour venir en aide à Ye en plein scandale de ses messages de haine sur le réseau social, voici un extrait du tweet.

« Seigneur, j’élève mon mari vers Toi avec amour et inquiétude. Adoucis son cœur, guide ses paroles et remplis-le de sagesse et de bonté. Protège-le des problèmes et conduis-le vers la compréhension et le respect de tous »

« Malgré nos différends, je l’aime inconditionnellement. Renforce notre lien et aide-moi à être une source de patience et d’encouragement. J’ai confiance en ta grâce pour qu’elle agisse dans son cœur. Que Dieu bénisse Israël et tous les bons Juifs. Amen. ».

Un message intrigant, mais rapidement, l’équipe de Bianca Censori a démenti que ce compte appartient à la compagne de Kanye West même si ce profil est pourtant certifié par le réseau social au nom de la jeune femme, et pour avoir profil avec un badge de certification X Premium, il faut en principe une identification de l’identité avec un numéro de téléphone et une pièce d’identité afin de certifier qu’il ne soit pas trompeur. L’entourage de Bianca a révélé au média Hollywood Reporter que c’est un faux compte et qu’une demande est en cours pour que son badge de certification bleu soit retiré.

Pour le moment ce profil qui partage principalement des photos de Bianca Censori et Kanye West est toujours actif au contraire de celui du rappeur, celui-ci semble avoir été désactivé par Ye qui avait déclaré vouloir se déconnecter après ses propos choquants en remerciant Elon Musk de ne pas l’avoir sanctionné.