Booba accuse Didi B d’acheter des vues et demande de payer des dédommagements

Le clash entre Booba et Didi B vient de reprendre suite à la sortie du dernier clip du rappeur ivoirien ! L’ancien membre du label 92i Africa est accusé par B2O d’avoir eu recours à des achats de vues pour gonfler les chiffres de son clip sur Youtube et cela a relancé les hostilités entre eux.

Il y a quelques jours, Didi B a publié sur sa chaine Youtube le clip du morceau « GO » en collaboration avec JRK 19. Sur Spotify le titre a cumulé 118 000 écoutes alors que la vidéo connait un franc succès sur Youtube avec déjà près de 3 millions de vues, Booba émis des doutes sur les chiffres sur la plateforme d’hébergement de vidéos et a pris comme comparatif le clip de la chanson « Ganjaman » de Himra, un autre rappeur ivoirien.

Booba s’attaque encore à Didi B !

Selon les chiffres avancés par Booba, le dernier clip de Didi B a été visionné 900 000 fois en Inde, en comparaison celui de Himra, 4 000 fois en Inde, pour 2 millions de vues. « Didi B, toc toc toc brigade anti lutins fraudeurs. Vous êtes convoqué ! », écrit B2O en légende d’une publication sur X pour l’accuser de tricher sur les vues et l’interpelle sur le sujet avant de récidiver sur Instagram avec des vidéos pour se moquer des vues du rappeur ivoirien en Inde, un des pays connus pour héberger des sociétés utilisées pour gonfler les streams afin que les artistes apparaissent plus populaires qu’ils ne le sont sur les applications comme Spotify ou Youtube.

« Le lutin fraudeur pris la main dans le sac » rigole ensuite Booba dans un autre post pour se moquer du physique de Didi B en le traitant de lutin, puis il poursuit « La lutinerie n’est jamais finie ». Déterminé à démontrer la tricherie de Didi B, Booba enchaine avec une autre comparaison des vues de Gims sur Youtube qui avec des millions de visionnages sur ses clips ne cumule que 94 000 vues depuis l’Inde avec un total de 234 vidéos alors que Didi B avec un seul clip a atteint le million de vues en Inde, de quoi laisser sceptique le DUC.

Didi B n’a pas manqué de réagi aux attaques de Booba, il affirme que le boss du 92i demande 100 000 euros de dédommagement depuis la fin de leur collaboration ainsi que 1 000 euros par publication Instagram.

Le conflit en Booba et Didi B a éclaté il y a un peu plus d’un an suite à des différends sur les choix musicaux du rappeur originaire de Côte d’Ivoire notamment les featurings avec Dadju et Franglish.

.@Didibofficial toc toc toc brigade anti lutins fraudeurs. Vous êtes convoqué! pic.twitter.com/Q07bbbx0Td — Booba (@booba) February 9, 2025

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🏴‍☠️ (@piratefinal)

Le lutin fraudeur pris la main dans le sac. pic.twitter.com/LzKTcbZ8Og — Booba (@booba) February 9, 2025

🚨INCROYABLE| GIMS est l'artiste francophone le plus vues de l'histoire avec plus de 7,5 milliards de vues cumulées sur sa chaîne YouTube Didi B a donc reçu plus de vues en Inde 🇮🇳 sur un seul clip (Go : 1M de vues) que GIMS avec 234 vidéo (94.000) durant ces 7 derniers jours 😲 pic.twitter.com/S8xcTPEnhS — Rap king (@rapking634) February 10, 2025