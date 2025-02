Damso, c’est la fin de ta carrière, Booba veut le finir

Face à l’actualité du moment de Damso, Booba vient encore de le provoquer en annonçant la fin du rappeur Belge qui prépare actuellement la sortie de son nouvel album BĒYĀH prévue pour le mois mai.

C’est la fin de ta carrière, avertit Booba à l’encontre de Damso

Alors que Damso vient d’indiquer que sa collaboration avec Sarah Sey est le seul featuring de BĒYĀH, Booba continue de l’attaquer sur les réseaux. Dernièrement dans son interview pour CKO, l’auteur d’Ultra s’est confié sur le début de son embrouille avec Dems survenue suite au succès du single Macarena en 2017. B2O a expliqué son ancien compère du 92i lui a manqué de respect et avait à l’époque programmée la sortie de son projet sans son aval. « Il a lâché ses gars du début, son ancienne manageuse. Aujourd’hui, il s’est lâché lui-même. », a déclaré le DUC accusant le belge d’avoir trahi son ancienne équipe de ses débuts. Depuis leur séparation, les deux hommes sont en clash, même si Damso ne répond pas aux tacles de Booba, ce dernier ne lâche rien pour discréditer.

En effet, dernièrement, Booba s’en est encore pris à Damso sur sa trahison envers le 92i et la direction artistique de sa carrière des dernières années ou encore son style vestimentaire en le traitant de mythomane dans un message virulent : Un travail d’équipe avec tous ses gars qu’il a volés et abandonnés sur le champ. Il a ensuite trahi le 92i, il a ensuite trahi Universal et il a trahi sa manageuse et aujourd’hui, il se trahit lui-même avec ce mystérieux personnage fabriqué de toutes pièces avec un look très incertain et un voyage en camping-car imaginaire parsemé de jeûnes de paroles. Un très grand mythomane ce garçon… Tout se paye… Il fait l’autiste pour éviter de faire face à la vérité. Il n’ira dans aucun média qui pourrait lui poser les vraies questions comme @CKO_ENT_ l’ont fait avec moi.

Même si Damso est resté impassible à ce message, Booba a enchainé avec un autre sous forme de mise en garde pour prédire sa chute à venir, « Tu n’as pas encore compris, mais c’est la fin de ta carrière et de ta santé mentale frérot. Vie sur toi. J’espère que tes proches seront à tes côtés. With love….« .