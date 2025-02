Maes a menacé Aqababe pour mettre en place un faux clash, « Ils m’ont trainé au sol tout nu »

Aqababe a déposé une plainte contre Maes après le classement sans suite dans leur de sa séquestration pour le motif que les enquêteurs n’ont pas réussi à identifier ses agresseurs, le blogueur ne lâche rien est compte bien poursuivre le rappeur en justice.

C’est à l’occasion de ce nouveau rebondissement dans l’affaire l’opposant à Maes qu’Aqababe s’est confié sur le kidnapping qu’il a subi de la part du rappeur il y a quelques années pour se venger de la rumeur d’avoir eu une relation avec un escort boy à Mykonos et il a fait des révélations accablantes sur ce qu’il a vécu dans un entretien pour Libération.

Aqababe a fait un témoignage terrassant sur ce que le rappeur lui a fait, de la tentative de kidnapping, à la séquestration, au chantage avec des coups de pression même après l’avoir enlevé pour le torturer, des faits pour lesquels Maes n’a pas été condamné par la justice malgré les vidéos qui ont fuité sur les réseaux.

« L’affaire se tasse, septembre 2019 je rentre de Marrakech. On va à l’épicerie, il y avait une voiture qui nous suivait, une Audi. On est arrivés à mon domicile, j’entends des claquements de porte. Je vois que la fameuse Audi était toujours là et je vois que c’était Maes et ses amis qui couraient vers moi. Ils m’ont attrapé. Ils m’ont mis dans le coffre. Ensuite, ils se sont arrêtés. Ils m’ont mis sur la banquette arrière.