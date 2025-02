Manchester City vs Real Madrid, comment suivre le choc en streaming

Les barrages de la Ligue des champions proposent un match au sommet entre les deux vainqueurs des précédentes éditions, le Manchester City vs Real Madrid, découvrez comment suivre la rencontre entre les deux poids lourds du football européen.

Pour regarder en streaming le match de Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, ce mardi 11 février 2025 à 21h00, une seule option légale s’offre à vous en France : Canal+ Sport : Le match sera diffusé en direct sur la chaîne Canal+ Sport. Vous pouvez y accéder via un abonnement à Canal+. Le streaming en ligne est possible si vous êtes abonné à la chaine cryptée en passant par l’application MyCanal pour regarder le match en direct sur votre ordinateur, smartphone ou tablette.

Qui prendra l’avantage dans cette confrontation entre les géants Manchester City et Real Madrid ? Les Citizens connaissent une période très compliquée et ont même failli être éliminés de la compétition avant les barrages, la tâche s’annonce très difficile face aux Madrilènes en-tête de la Liga mais le champion en titre va tout faire pour défendre sa couronne dès ce soir lors de ce match aller à domicile.

À noter qu’il existe des possiblité de suivre la rencontr en direct streaming par l’intermédiaire des chaînes gratuites étrangères comme RTÉ en Irlande, ServusTV en Autriche ou encore RTS Suisse diffusent certains matchs gratuitement et en passant par un VPN, vous pouvez y accéder. Les offres d’essai de Canal+ proposent parfois aussi des essais gratuits ou à moindre cout.