Avant Bianca Censori, une star français aurai pu avoir une relation avec Kanye West

Vous allez avoir du mal à y croire : L’incroyable anecdote concernant Kanye West et Nolwenn Leroy révélée.

Kanye West agite l’actualité en ce moment pour les pires raisons, son craquage sur X avec propos antisémites et son influence sur Bianca Censori, sa femme s’affiche dans des tenues provocantes depuis leur union, elle l’a encore démontré aux Grammy Awards avec une robe totalement transparente sans aucun sous-vêtement. Dans une nouvelle révélation le concernant, on apprend que Ye aurait pu former un couple improbable avec une star française, Nolwenn Leroy.

La proposition de Kanye West à Nolwenn Leroy !

Depuis sa séparation avec Kim Kardashian, Kanye West enchaine les polémiques et après leur divorce, il a retrouvé l’amour en compagnie de Bianca Censori mais quelques années auparavant, une française a reçu une proposition surprenante pour relation très sérieuse avec Ye. C’était à l’occasion d’une soirée de remise de prix que Nolwenn Leroy a rencontré Seal, celui-ci s’est lié d’amitié avec elle et l’a ensuite contacté pour la questionner sur sa vie privée.

Lors d’une conversation téléphonique, Seal a demandé Nolwenn Leroy si elle est célibataire, la chanteuse confie ne pas l’être et ne comprend sur le moment la question, car le chanteur d’origine nigériane et brésilienne ne l’était pas non plus. “Il me dit : ‘Ah mince, c’est dommage parce qu’il y a un ami qui est célibataire et je cherche quelqu’un pour cet ami, qui est un mec génial. Parfois, il se plante sur les nanas et j’aimerais bien qu’il se case avec une nana sérieuse, avec une belle image.’”, décrit-elle ensuite. Surprise, Nolwenn tente s’en savoir plus sur l’identité de cette personne, Seal confesse finalement qu’il s’agit de Kanye West.

“Non, non, parce que quand même, c’est quelqu’un d’assez intense qui n’est pas le plus équilibré et puis qui a aussi des visions de la vie et au niveau politique… Non, ça n’aurait pas matché.” poursuit Nolwenn Leroy qui peut aujourd’hui se réjouir de sa réaction connaissant l’actualité scandaleuse du moment du rappeur américain et son “emprise” sur son épouse actuelle.