Booba tacle sèchement Cédric Doumbé : “Y a ceux qui parlent… y a ceux qui font”

Les anciens propos très critiques de Cédric Doumbé à l’encontre de Nassourdine Imavov sur un duel face à Israel Adesanya n’ont pas échappé à Booba qui a enfoncé l’ex-champion du Glory sur sa déclaration contre le pratiquant russo-français de MMA.

Booba n’apprécié pas Cédric Doumbé et n’hésite pas à le faire savoir. Leur conflit a éclaté suite à une interview de l’ancien champion de kickboxing dans laquelle il juge le niveau en boxe de différents rappeurs français et fustige la technique de B2O. Le DUC de Boulogne avait ensuite attaqué Doumbé à plusieurs reprises pour lui reprocher son choix de rejoindre la PFL au lieu de l’UFC et de ne pas affronter des grands combattants de MMA mais des inconnus. Par la suite, Kopp a justifié ses critiques contre The Best sur le fait qu’il n’a encore rien prouvé en MMA et qu’il préfère soutenir Baki.

Booba ironise sur les propos de Cédric Doumbé concernant Nassourdine Imavov !

Cette semaine, Booba a décidé d’en remettre une couche contre Cédric Doumbé, il a ressorti une vidéo du combattant franco-camerounais dans laquelle assure que Nassourdine Imavov n’a aucune chance de battre le légendaire Israel Adesanya sauf que lors de leur affrontement ce dernier a été battu par le français qui peut désormais espérer décrocher un titre à l’UFC. Dans la séquence, Doumbé déclare que Imavov est très bon, mais incapable de battre Adesanya, “arrêtez de surcoter Nassourdine” affirme-t-il. “Y a ceux qui parlent… y a ceux qui font. Le visage du MMA Français. Eh bah” a réagi Booba pour commenter cette vidéo et tacler l’ex-kickboxeur.

Après la victoire de Nassourdine Imavov, les détracteurs avaient d’ailleurs remis en avant cette fameuse vidéo pour interpeller Doumbé qui précise que dans cette déclaration qu’il faut avancer « étape par étape » concernant Imavov et que celui-ci doit prendre son temps pour progresser jusqu’au titre de champion de l’UFC dans sa catégorie. « Je n’ai même pas besoin [de réagir à la vidéo], les commentaires parlent d’eux-mêmes. Ça fait plaisir de voir que certains ont toujours un cerveau dans le MMA français », avait-il commenté.

Y a ceux qui parlent… y a ceux qui font. Le visage du MMA Français. Eh bah.,. pic.twitter.com/ip27Glpn7A — Booba (@booba) February 11, 2025