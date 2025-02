Rilès se confie sur l’exploit du Survival Run, “il n’y aurait pas eu de danger mortel”

En plus d’avoir réussi son défi fou de courir 24 heures sur un tapis de course, Rilès a enchainé, dès qu’il a terminé sa performance, son équipe l’a rejoint pour le tournage du clip de son single Dead or Alive extrait de l’album Survival Mode avant de se confier sur les coulisses de son Survival Run.

Avec des scies en rotations derrière lui sur le tapis, Rilès a couru 24 heures d’affilée sans descendre de l’appareil en s’accordant uniquement des petites pauses pour faire ses besoins ou vomir. Le rappeur s’est exprimé sur ce qu’il a vécu et la difficulté pour atteindre son objectif. Il a révélé dans un entretien pour Le Parisien que les scies n’ont pas représenté une menace mortelle même en cas de malaise mais cela était davantage un accessoire mis en place pour le marketing, “j’aurais pu taper une scie, mais il n’y aurait pas eu de danger mortel”.

Des cloques, les pieds en sang, la crainte d’un malaise, Rilès raconte sa souffrance !

Rilès décrit son exploit comme une œuvre sonore à la fois visuelle et sonore pour faire passer un message sur le dépassement de soi-même en mode survie, il a avoué de pas avoir imaginé que son défi allait prendre une telle ampleur sur les réseaux et dans la presse. Dans la suite de son interview, l’artiste raconte sa souffrance pendant l’épreuve et le dépassement de ses limites, il a terminé avec les pieds en sang en précisant que cela a été plus difficile que prévu.

En effet, le chanteur était préparé à courir plusieurs heures sur un tapis de course avec cet événement, mais n’avait jamais dépassé les 12 heures de courses, cette fois-ci il a doublé la durée et a été contraint de réduire l’allure souhaitée pour venir à bout des 24 heures, il a également craint de faire un malaise après les 22ème heure. “J’avais extrêmement peur de ne pas tenir ma parole” confesse Rilès qui a conclu, “ma course, au sens propre comme figuré, n’est pas finie.”.