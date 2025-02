Kanye West a partagé du contenu pour adultes avant de quitter X

Avant de disparaitre de X, Kanye West a complètement craqué sur le réseau social et dans ses derniers tweets, il est allé très loin dans l’obscène avec le partage de plusieurs vidéos réservées aux adultes.

Le week-end dernier, Kanye West a dépassé les limites et a attiré l’attention sur sa personne de la pire des manières tout ne profitant de la polémique pour faire la promotion de sa marque Yeezy et sans doute aussi pour préparer la sortie de son album “Bully” en faisant la couverture de l’actualité, ce projet s’annonce d’ailleurs révolutionnaire selon le rappeur, car il compte avoir recours l’Intelligence Artificielle. Après ses messages antisémites et racistes, puis de s’être vanté de ne pas avoir été sanctionné sur le réseau social dirigé par Elon Musk qu’il a salué pour son geste controversé à l’investiture de Donald Trump ayant une étrange similitude avec le salut nazi, Ye a encore poussé la provocation et a aussi relayé sur l’application du contenu po*no.

En effet, avant que le compte X de Kanye West suivi par 33 millions de personnes ne disparaisse sans savoir s’il l’a désactivé lui-même ou s’il s’agit d’une sanction pour avoir enfreint les règles de la communauté, le rappeur a choqué les internautes, car il a publié des liens avec des images à caractère por*ographique et vers des vidéos pour les adultes alors qu’il y a des utilisateurs mineurs sur le réseau social, dont les utilisateurs doivent être âgés de 13 ans au minimum. Un comportement indécent, qui rappelle celui qu’il peut avoir avec sa femme, Bianca Censori. Le rappeur suscite souvent la controverse avec son épouse pour assumer de l’afficher publiquement dans des petites tenues très révélatrices, comme elle l’a encore fait sur le tapis rouge des Grammy Awards.

S’il est allé bien trop loin dans la provocation sur X avant de désactiver son profil, Kanye West a toujours son profil Instagram actif avec plus de 20 millions d’abonnés, mais sans aucune publication et le lien vers sa boutique en ligne Yeezy dans sa description dont le site a été supprimé suite à la mise en vente d’un t-shirt avec une croix gammée après le Super Bowl.