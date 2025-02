Kanye West et Bianca Censori, c’est déjà fini ! Elle va toucher le jackpot

La veille de la Saint-Valentin, Daily Mail vient d’annoncer la fin du couple Kanye West et Bianca Censori. Selon le média britannique, la fin de l’idylle des deux tourtereaux est acté, ils auraient définitivement rompu et préparent déjà leur divorce qui devrait rapporter très gros à la jeune femme.

Après les multiples scandales sur les tenues osées de Bianca Censori et les propos chocs de Kanye West, une nouvelle actualité vient agiter la vie du couple qui ne cesse de faire la couverture de la presse ces derniers jours. Alors que Ye et son épouse ont pourtant semblé plus proche que jamais lors de leur arrivée sur le tapis rouge de la cérémonie des Grammy Awards, le rappeur a assuré que cela était le choix de sa femme de s’afficher avec une robe transparente tout ne va pas pour le mieux dans leur couple selon les récentes révélations du Daily Mail.

Kanye West et Bianca Censori prêts à divorcer selon le Daily Mail, TMZ le confirme !

En effet, une source très proche de Kanye West a dévoilé au média que ce dernier et Bianca Censori se seraient séparés, pire encore, la demande de divorce va être déposée très prochainement. Verbalement, Bianca et Ye auraient trouvé un accord pour qu’elle touche 5 millions de dollars suite à leur séparation, selon les informations du Daily Mail. La jeune femme souhaiterait aussi pouvoir résider dans leur villa de Beverly Park North dont la valeur est estimée à 35 millions de dollars. Le rappeur américain de son côté devrait quitter les États-Unis pour aller vivre au Japon dans un hôtel comme il l’avait déjà fait précédemment.

Si l’information se confirme, l’union du couple aura durée un peu plus de deux ans, ils se sont mariés au mois de décembre 2022 avant d’enchainer depuis l’année passée les scandales en raison du style vestimentaire provocateur de Bianca Censori et les rumeurs que Kanye West ait l’emprise sur sa compagne dont il serait à l’origine du choix des tenues ainsi que sur le fait de l’interdire d’utiliser ses réseaux sociaux depuis leur mariage. Le duo a également été banni de la ville de Venise après un comportement vulgaire en public lors d’une balade sur une barque avant de choquer tout le monde avec la robe de Bianca aux Grammy Awards.

Le couple n’a pas encore réagi à la rumeur. Pour le moment, la raison de cette séparation n’est pas connue et n’a pas été officialisée, mais cela pourrait bien avoir un lien direct avec les graves déclarations de Kanye West sur le réseau social X, dans une série de tweets, il a tenu des propos haineux, racistes, antisémites et a affirmé dominer sa femme.

Breaking: Ye and Bianca have split and are heading hurtling towards a divorcehttps://t.co/XMlnNm58Q0 — TMZ (@TMZ) February 13, 2025