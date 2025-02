Lartiste s’exprime sur sa agression, “C’est plus facile d’être un Vianney”

En promo pour son nouvel album Soledad saison 1 paru fin janvier, Lartiste a parlé de son agression survenue il y a 7 ans dans une interview pour le média Rapunchline, un drame qu’il avait mis en image avec le clip Vaï et reviens sorti en 2020.

De passage chez Rapunchline pour un long entretien, Lartiste s’est livré sur sa carrière dans la musique, les moments clés de sa vie, sa vision du rap, sa vie au Maroc, son actualité du moment et la terrible agression qu’il a vécue en 2018. Le chanteur a accepté de revenir sur cet incident qu’il l’a traumatisé, “c’était très violent” commence-t-il à décrire en expliquant qu’il a terminé hospitalisé puis il raconte :

“C’était une période traumatisante. Gagner de l’argent dans la musique, dans le foot, quand t’es issu des banlieues, on ne va pas se mentir ce n’est pas évident. Je vais parler d’un truc que peu d’artistes et sportifs peuvent aborder, mais tu sais toutes ces histoires de sortir du ghetto, faire de l’oseille, ça attire plein de monde. Il faut savoir dire non.”

Dans la suite de ses propos, Lartiste fait passer un message à la nouvelle génération, que ce soit dans le sport ou dans la musique et déplore que c’est bien plus difficile de réussir une carrière de chanteur ou de sportif lorsqu’on a grandi dans une banlieue :

“Si tu n’as pas d’équipe solide pour te défendre autour de toi, ce n’est pas honteux que de demander justice, de réclamer justice quand tu n’as aucun moyen de t’exprimer. Ça va juste détruire ta vie et ta carrière alors que ce n’est pas le but en fait. Tu es censé vivre et personne ne devrait payer le fait d’avoir réussi ou le fait d’avoir du talent, d’avoir du succès.”

“C’est horrible, c’est un drame qu’on vit, nous issu de banlieues, beaucoup ne le diront pas. Comme si on n’avait pas le droit de gagner cet argent et qu’on devait le partager comme si on n’avait pas de famille. C’est plus facile d’être un Vianney qu’un Lartiste aujourd’hui.”