Voici pourquoi Rohff a interprété son diss track contre Booba à Bercy

Le concert de Rohff à Bercy a été une réussite, le rappeur du 94 a mis le feu à la salle dans une ambiance folle avec un public entièrement acquis à sa cause et a réservé plusieurs surprises pendant la soirée, avec des invités et son interprétation du clash contre Booba, Wesh Zoulette sur lequel il s’est exprimé.

Le 4 février 2025, Rohff a retrouvé ses fans sur scène en remplissant la salle de Bercy pour célébrer les 20 ans de son projet devenu un classique de sa discographie, “La Fierté des Nôtres”. Lors de cette soirée, Housni a assuré le spectacle pendant 2h30 en reprenant ses nombreux classiques extraits de l’album culte cité précédemment ou encore de l’opus “Le code de l’horreur” ainsi que le tube “Pour ceux” de la Mafia K’1 Fry et quelques invités tels qu’Alibi Montana et Sefyu. L’une des séquences marquantes de cet événement a été son interprétation du morceau West Zoulette dont les images ont été largement diffusées sur les réseaux.

Dans une session de questions /réponses avec les internautes sur Instagram, Rohff s’est confié sur sa performance à l’Accor Arena et le choix d’interpréter son clash contre Booba (qui ne figure pas sur l’album La Fierté des Nôtres) ainsi que son ressenti sur cette soirée.

“Et pourquoi pas ? Ça pose un problème à qui ? La team Rohff me l’a réclamé avec insistance et c’est un classique.”

Rohff a également confié sur ce concert concernant le soutien du public et sa performance :

“Je me sentais bien, à l’aise, concentré. C’était pas évident pour moi de retenir tous les textes de La Fierté des Nôtres mais j’ai géré.”

“J’ai bougé partout pour créer une dynamique et chauffer le public. J’ai pas eu besoin de back, j’avais les miens en fond sur les sons et ceux du public.”