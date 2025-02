Wiflix, Torrent9, 1jour1film : les dernières adresses

Wiflix, Torrent9, 1jour1film sont des plateformes qui changent régulièrement de nom de domaine afin d’échapper aux sanctions des autorités. Les sites ont encore fait leur retour sous une nouvelle adresse mais cela pourrait bientôt prendre fin.

Sur le web, il existe une dizaine de sites de téléchargement et de streaming gratuit sauf que cette activité est illégale en France. Trois des plateformes les plus populaires, Wiflix, Torrent9 et 1jour1film ont encore subi les foudres de l’ARCROM qui vient dernièrement de faire bloquer les URL auprès des FAI pour lutter contre le piratage.

En effet, d’après la loi, l’utilisation d’une telle plateforme est illicite, car elles proposent des contenus protégés par les droits d’auteurs. Les administrateurs de ces sites ainsi que les utilisateurs sont passibles de poursuite judiciaire.

Le média Wiflix est un site de streaming très apprécié des internautes avec son large choix de contenu et ses mises à jour régulières, sa nouvelle URL est 13 février 2025 est wiflix-pro.site. Torrent9 a récemment connu le même sort que Wiflix avant de revenir avec l’adresse, www-torrent9.icu et enfin 1jour1film est revenu avec le nom de domaine, 1jour1film.quest.