Zone Telechargement, Tirexo, Wawacity disparus ! La nouvelle adresse bloquée

Zone Telechargement, Tirexo, Wawacity vers la fin des plateformes de téléchargement gratuit ? Les sites illicites sont de plus en plus affectés par les sanctions de l’Arcom en France qui a désormais une arme pour lutter contre le piratage avec le blocage rapide des adresses des plateformes telles que les trois plateformes citées ci-dessus afin de mettre fin aux activités illégales.

Les autorités ont trouvé la parade pour mettre fin agissements des sites de téléchargement, bloquer le plus rapide possible les noms de domaines en signalant les adresses aux Fournisseurs d’accès à Internet cela permet de mettre fin temporaire à l’accès aux différents sites qui eux réagissent fréquemment avec la mise ne place d’une autre adresse en modifiant l’extension avec une perte de plusieurs millions d’utilisateurs au passage. Face à ce phénomène, les autorités ont trouvé la solution, ils multiplient les blocages de toutes les URL signalées et sont de plus en plus réactifs pour stopper les adresses.

Déjà sanctionnés à plusieurs reprises ces dernières semaines, Zone Telechargement, Tirexo et Wawacity qui sont tous très populaires auprès des internautes en France ont subi les foudres des blocages des autorités, ce jeudi 13 février une nouvelle salve de sanctions est tombée, la dernière extension en date .lat est bloquée en France. Pour le moment, les sites n’ont pas répliqué et risquent bien de fermer définitivement.

L’utilisation de sites de téléchargement gratuit non autorisés en France est interdite par la loi. Les utilisateurs d’une telle plateforme s’exposent à des risques juridiques, des amendes ou une suspension de l’abonnement à Internet.

