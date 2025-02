Bianca Censori et Kanye West réagissent à la rumeur de leur rupture

Alors que le Daily Mail et TMZ ont annoncé avec insistance ce jeudi la séparation de Bianca Censori et Kanye West en allant jusqu’à assurer que le couple prépare déjà les papiers du divorce avec 5 millions de dollars pour le jeune femme, l’information vient d’être démentie par un représentant de Ye et sa compagne.

Après avoir enchainé les scandales depuis le début de l’année, la rumeur a circulé cette semaine que Kanye West et Bianca Censori se sont mis d’accord pour se séparer, la nouvelle fait notamment suite aux propos extrêmement choquants du rappeur sur Twitter le week-end dernier et l’incident des Grammy Awards. L’information paraissait bien fondée de la part des médias TMZ et Daily Mail selon une source anonyme, « Elle en a eu assez (…) elle ne pouvait pas être associée à cela » décrit le journal britannique, sauf qu’un proche du couple a réagi rapidement à la place des deux personnalités pour formellement démentir la rumeur.

En effet, ce vendredi, Milo Yiannopolous a assuré que le couple Bianca Censori et Kanye West est toujours ensemble dans une déclaration recueillie par le Hollywood Reporter et a affirmé que la nouvelle de leur divorce est infondée et totalement fausse.

«Ye et Bianca sont à Los Angeles et s’apprêtent à fêter la Saint-Valentin ensemble. Les annonces concernant leur vie privée viendront d’eux directement, et non de rumeurs non sourcées.»

Ye et son épouse connaissent une période très agitée médiatiquement, ils sont habitués effectivement habitués aux rumeurs de tensions dans leur vie quotidienne et la polémique des propos du rappeur sur X n’ont fait que de donner de la crédibilité à cette possibilité d’une rupture n’est pas avérée selon Milo Yiannopolous, porte-parole du couple.

Bianca Censori et Kanye ne se sont pour le moment pas officiellement exprimés sur cette histoire et n’ont pas encore d’apparition en public depuis le début de la rumeur mais cela ne devrait tarder.