Booba remplit la Défense Arena en 5min et annonce une 2ème date

Des nombreux fans de Booba ont exprimé leur déception de ne pas avoir pu obtenir un billet pour le concert du rappeur à Paris La Défense Arena, prévu le 10 octobre 2025, toutes les places se sont vendues en seulement cinq minutes. Heureusement pour son public, le fondateur du 92i a rapidement réagi et promet une seconde date.

“À votre service. On annonce la deuxième date tout à l’heure.“, a tweeté Booba sur X en réponse à un internaute qui demande au rappeur d’ajouter une seconde date à Paris La Défense Arena, le DUC de Boulogne a décidé de satisfaire la requête de sa communauté.

Avec plus de 25 ans de carrière à son actif, Booba vient encore de prouver qu’il est toujours au sommet du rap français ce vendredi. Après avoir réussi à réunir plus de 80 000 personnes au Stade de France en 2022, il va tenter de récidiver avec deux dates à Paris La Défense Aren. Kopp a déjà écoulé les 40 000 billets de la première date dans la salle située dans la banlieue ouest de Paris près de l’Arche de la Défense en quelques minutes, et il s’apprête à ajouter une deuxième date.

Le premier concert est prévu le vendredi 10 octobre 2025 et le second pourrait donc être le jour suivant, soit le samedi 11 octobre, selon les propos de Booba l’annonce ne devrait pas tarder et pourrait même tomber dès ce soir même s’il faudra encore attendre un pour la mise vente des billets qui risquent encore de partir très très vite. B2O a réalisé un bel exploit, car d’autres rappeurs français programmés cette année à la Défense Arena de Paris comme Gazo prévu au mois d’avril, 50 Cent, Gims ou encore Werenoi n’ont pas encore réussi à vendre toutes les places