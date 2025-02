Ce titre légendaire du rap français est enfin disponible en streaming

Rim’K l’avait annoncé il y a quelques jours sur les réseaux et le membre du groupe 113 n’a pas menti, le classique “Tonton du Bled” est enfin disponible en écoute sur les plateformes de streaming, une grande première qui va ravir les fans de rap français des années 90.

Aujourd’hui le rap est devenu la musique la plus écoutée en France sur les plateformes de streaming, mais avant l’ère du streaming à la fin des années 90, le rap n’a pas encore la même notoriété, mais devient de plus en plus populaire. En 1999, le 113 formé de Rim’K, AP et Mokobé dévoilent l’album “Les princes de la ville” l’un des plus grands classiques de rap français avec le tube légendaire “Tonton du bled” produit par le DJ Mehdi. Ce titre est un solo de Rim’K dont l’instru reprend un sample d’Ahmed Wahby, “Harguetni Eddamaa”.

Les fans peuvent enfin écouter Tonton du bled en streaming !

“J’voulais rester à la cité mon père m’a dit “Lé, lé, la”. Dans c’cas-là j’ramène tous mes amis, “Lé, lé, la”. Alors dans une semaine j’rentre à Vitry, “Lé, lé, la”. J’irai finir mes jours là-bas “Wah, wah, wah” c’est le célèbre refrain que tous les fans reconnaissent encore de nos jours et peuvent désormais retrouver en écoute sur les applications de streaming comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music depuis ce vendredi 14 février 2025.

Après des années d’absence, la version officielle du titre ne pouvait être mise en ligne en raison de problèmes liés à des droits d’auteur et un conflit entre les maisons de disques et labels. Rim’K avait récemment promis tout faire pour rendre le morceau disponible et il a enfin réussi. Malheureusement, l’album Les Princes De La Ville n’est toujours en écoute via les plateformes de streaming, mais on peut dorénavant espérer que ce classique suive le même chemin.