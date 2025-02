La réaction énigmatique d’Omar Sy à l’exploit de Rilès

Quelques jours après la performance de Rilès de courir sur un tapis de course pendant 24 heures, Omar Sy a découvert les images de l’exploit du rappeur français et est resté assez perplexe face au défi qu’il s’est lancée et a réussi.

Omar Sy pas franchement impressionné par Rilès !

Après avoir dévoilé son nouvel album au mois de janvier, Rilès s’est lancé un défi assez fou. Passionné de running, le rappeur a décidé de tenter le challenge du Survival Mode, de courir pendant 24 heures sur un tapis sans s’arrêter et pour ajouter une contrainte pour se motiver, trois scies tournantes ont été placées derrières le tapis de course. Débuté le samedi 8 février à midi, l’artiste a réussi à tenir jusqu’au lendemain midi avant de réaliser le tournage du clip “DEAD OR ALIVE” afin de célébrer son exploit.

À la fin de sa performance, Rilès a remercié toutes les personnes l’ayant soutenu, notamment pendant sa préparation qui a durée plus de 2 années. Les images de ce challenge insolite ont fait le tour du web et des médias, comme dans l’émission Quotidien et la vidéo a interpellé Omar Sy, l’acteur n’a pas été franchement convaincu par cet objectif du chanteur. « Dans quel but ? », a-t-il commenté, mort de rire face aux images alors que Yann Barthès s’est posé la même interrogation avant qu’Omar Sy n’ajoute, « Mais du coup, je m’intéresse en fait » sans sembler être impressionné par ce qu’a réalisé le rappeur français.