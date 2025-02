Booba réagit au triomphe de Gims aux Victoires et se moque de Demdem

Après avoir rempli la salle de Paris La Défense Arena en seulement cinq minutes, Booba n’a pas manqué de commenter le succès de son rival Gims à la dernière édition des Victoires de la musique avec son titre d’artiste masculin de l’année et de s’en prend à la compagne de ce dernier, Demdem.

Toujours aussi réactif sur X, Booba ne rate jamais les actualités de ses ennemis et plus particulièrement quand il s’agit de Gims. L’ancien membre du groupe Sexion D’Assaut a fait un retour musical en force en 2024 avec des nombreux tubes et continue sur sa lancée en début d’année 2025. L’été dernier, le frère de Dadju a connu un immense succès auprès du public avec le hit “Spider” en collaboration avec Dystinct, il a ensuite enchainé avec le tube “Sois Pas Timide” suivi de “Ciel” ou encore “Ohma Tokita“. Gims a cumulé des millions de streams avec ses singles et les certifications d’or, de platine et de diamant, ce qui lui a permis d’obtenir la reconnaissance des organisateurs de la cérémonie des Victoires, le rappeur a été élu artiste masculin de l’année.

Booba s’amuse de l’absence de Demdem aux Victoires !

Ce vendredi, Gims était bien présent à la Seine musicale avec toute son équipe pour recevoir son trophée de Gad Elmaleh et il a remercié ceux qui l’ont aidé, notamment son label Play Two, “Vous me faites un bien fou, si je peux vous faire un peu de bien avec mes chansons, j’en suis ravie. D’être récompensé par des gens de la musique, d’avoir été choisi par des pros, par des gens qui m’ont vu évoluer dans ce milieu, dans ce monde-là, c’est un honneur donc merci infiniment.”, a-t-il déclaré avant de conclure son discours avec une pensée pour les victimes de la guerre en République Démocratique du Congo ainsi que sur la terrible situation actuelle à Goma. “C’est inhumain ce qui se passe là-bas. C’était important pour moi d’en parler”, a déploré le rappeur. Ce triomphe a rapidement fait réagir Booba qui s’est étonné de l’absence de sa femme, Demdem à cette soirée ou encore dans les dédicaces.

“On cherche des vidéos de Demdem aux victoires de la musique… On est fans on voulait la voir.”, déclare Booba sur le fait que Demdem n’était pas présent avec Gims aux Victoires pour le soutenir et relancer la rumeur que le couple s’est bien séparé il y a quelques mois. “Gims, tu vas sauver le Congo on est vraiment fiers de toi, t’es un boss” a ajouté ironiquement B2O pour critiquer Gims d’avoir dénoncé la situation au Congo en lui reprochant visiblement de ne pas agir pour aider le peuple congolais.

Booba a poursuivi un autre tweet dans lequel il a partagé un montage vidéo de Demdem avec ses stories en se moquant d’elle et traiter la compagne de Gims de tchoin. “Gims au fait ça avance ta plainte ? #meuguilapookie” a-t-il questionné en légende en référence à la plainte déposée par le couple contre B2O pour cyberharcèlement.