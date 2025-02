Kanye West, Bianca Censori : une se*tape dévoilée, le rappeur la fait disparaitre

Le couple Kanye West et Bianca Censori continue de faire parler dans la presse people !

Après la rumeur de leur séparation et d’un divorce qui a été rapidement démenti, une information de la fuite d’une se*tape du rappeur américain a refait surface, il a tout fait pour faire disparaitre la vidéo.

Cette semaine, le Daily Mail a lancé une bombe cette semaine concernant la vie privée de Kanye West en assurant qu’il va se séparer de Bianca Censori, une source proche du couple a ensuite affirmé que l’information est fausse et que tout va bien entre eux. Une autre information compromettante a circulé concernant Ye, la fuite d’une vidéo filmée à Las Vegas en 2012 dans laquelle il apparait en train d’avoir une relation avec une prostituée.

Kevin Blatt, habitué, à révéler des affaires scandaleuses sur les célébrités aux Etats-Unis avait dévoilé l’existence de cette se*tape réalisée en 2012, par la suite TMZ avait expliqué que la vidéo en question était en vente et Kanye West a payé la somme de 250 000 dollars afin de faire disparaitre définitivement les images. Dans la séquence filmée, Ye était sous l’emprise de drogues en ayant des rapports avec une jeune prostituée, à l’époque des faits, il venait de rencontrer Kim Kardashian.

Cette affaire de la se*tape de Kanye West a resurgi cette semaine dans la presse après la rumeur de la rupture entre le rappeur et Bianca Censori que Milo Yiannopoulos, proche du couple, a démenti en accusant la presse d’inventer des fausses informations au sujet du couple pour vendre et le décrédibiliser, il a aussi précisé que Ye et sa femme ont passé la Saint-Valentin ensemble.