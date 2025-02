Voici pourquoi Soprano recale les Victoires de la Musique

Alors Gims a triomphé aux Victoires de la Musique 2025 en tant qu’artiste masculin de l’année, cette nouvelle édition de la cérémonie a été marquée par l’absence de nombreux rappeurs. Même si le rap est le genre musical le plus écouté en France, les Victoires ne mettent pas toujours en avant ce succès des rappeurs et certains comme Soprano ont même préféré recaler l’invitation des organisateurs.

Soprano refuse de participer aux Victoire et en révèle la raison !

L’année passée, les rappeurs français ont encore été les plus gros vendeurs d’albums en France avec PLK et Werenoi ont notamment fait un énorme carton en termes de ventes. Pourtant, les deux rappeurs n’ont pas été conviés à la cérémonie des Victoires de la Musique 2025, seulement trois artistes de la scène urbaine étaient présents dans les nominés, Shay, Gims, Tiakola et le documentaire de Thibaut de Longeville, “DJ Mehdi : Made in France” a remporté la Victoire de la création audiovisuelle. Un autre rappeur aurait pu être présent mais il se refuse de participer à cette soirée, Soprano.

En effet, dans récent podcast, le rappeur Marseillais des Psy 4 De La Rime était l’invité de “Censuré” et a révélé la raison pour laquelle il ne souhaite pas venir à la cérémonie des Victoires en avouant ne pas être fan de type d’événement et ne pas arriver à s’y présenter. “Je ne suis pas trop un grand fan… Tous les ans, depuis quelques années, je dis à la maison de disques de ne pas mettre mon nom.”, décrit-il sur sa demande à sa maison de disque de ne pas noter son nom dans la liste des nominés aux Victoires, puis il précise, “C’est moi. Je n’y arrive pas, je ne suis pas à l’aise quand je vais là-bas”.