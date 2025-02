Drake ridiculisé par Nassourdine Imavov sur ses paris ratés

Habitué aux paris sportifs ratés, les mises de Drake n’échappent pas aux athlètes concernés par les choix du rappeur, comme c’est le cas de Nassourdine Imavov qui s’est amusé de l’argent perdu par le canadien en espérant la victoire d’Israel Adesanya lors de son dernier combat.

Le 1ᵉʳ février dernier, Nassourdine Imavov a fait sensation, il a battu une légende du MMA, Israel Adesanya et s’offre la possibilité de rêver d’un titre dans sa catégorie à l’UFC. Au début, lors de l’UFC Fight Night de Riyad, le français a mis au sol d’un crochet le pratiquant nigérian de MMA au deuxième round de leur affrontement et a décroché une belle victoire lui permettant de se placer dans le Top 3 de sa catégorie à l’UFC et obtenir une ceinture.

“Tout ce que je veux, c’est la ceinture, c’est mon objectif. Depuis des années, je m’entraine pour ça, si je l’ai, j’ai tout fini” a annoncé le français sur son but dans une interview.

Après cette victoire éclatante, Nassourdine Imavov s’est aussi exprimé le pari perdu de Drake qui porte souvent la poisse aux sportifs qu’il soutient. “Il (Drake) a mérité. Même nous, on était contents quand il a perdu. On était contents quand il a parié. À chaque fois qu’il se loupe.”, a-t-il commenté sur un ton moqueur envers le rappeur Canadien qui a perdu la somme d’un million de dollars en misant sur une victoire d’Israel Adenasya.

Le manager d’Imavov a précisé que le pari de Drake a ajouté une motivation supplémentaire pour battre Adesanya, “C’est une grande motivation. C’est quelqu’un qui est d’autant plus fort dans l’adversité. Quand il part outsider, il part beaucoup plus fort que lorsqu’il est favori. Parce qu’il y a ce supplément d’âme, qu’il met sur le tapis”.