L’avis sans mâcher ses mots de Kim Kardashian sur Kanye West

Face au scandale Kanye West/Bianca Censori, Kim Kardashian a livré ses impressions et n’a pas été très tendre avec son ex-mari et père de ses enfants, elle a affirmé ne plus le reconnaitre.

Kanye West a dégouté tout le monde avec ses tweets odieux ces derniers jours, il a tenu des propos antisémites, prôné son admiration pour le troisième Reich et Aoldf Hi*ler avant de quitter X en s’amusant de ne pas avoir été censuré par le réseau social pour ses déclarations choquantes. Ye a suscité une vive polémique avec ses mots alors qu’il venait également d’afficher fièrement sa compagne Bianca Censori en public dans une tenue totalement transparente. Kim Kardashian qui a partagé sa vie avec le rappeur américain pendant sept années de mariage, s’est confiée sur son ancien mari.

Kim Kardashian se livre sans concession sur le changement de personnalité de Kanye West !

C’est dans la dernière saison de la téléréalité “The Kardashians” que le public peut découvrir sur Disney Plus que Kim Kardashian s’est exprimée. Dans une séquence avec sa sœur Khloé dans laquelle cette dernière parle des problèmes d’addiction à la drogue de son ancien compagnon Lamar Odom que Kim K est revenue sur sa liaison passée avec Kanye West en évoquant leur séparation actée en 2021, elle a constaté à l’époque le changement de personnalité du rappeur, ce n’était plus la même personne qu’elle a connu au début de leur histoire.

“Je suis passée par là. Quand tu ne prévois pas qu’il va se passer quelque chose qui va vraiment changer la personnalité d’une personne et que ce n’est plus la même personne et que tu ne peux jamais la récupérer, mais tu ne peux pas vivre avec la nouvelle personne.”

Dans la suite de son échange avec Khloé Kardashian, Kim évoque le fait de ne pas vouloir divorcer de Kanye West en 2021, mais qu’elle n’avait plus d’autre solution pour passer à autre chose et devoir surmonter cette épreuve.