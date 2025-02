Hamza. H-24, 10 ans. Remasterisé !

Il y a 10 ans, Hamza faisait une entrée remarquée dans le paysage musical francophone avec des titres emblématiques tels que La Sauce, Mula, Respect ou encore Mi Amor. Depuis, le Saucegod n’a cessé d’innover, prenant des risques pour marquer de son empreinte la musique.

À l’occasion de cet anniversaire de carrière et de l’arrivée de son très attendu 10eme projet, Hamza souhaitait remercier ses fans de la première heure en rééditant H-24 dans deux versions exclusives et remasterisées.

Ces éditions s’inscrivent également dans l’ambition de Just Woke Up de s’imposer comme un label créatif de référence. Chaque vinyle a été pensé et conçu comme un véritable objet de collection.

LIEN PRÉCOMMANDE