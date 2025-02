L’anecdote géniale de Clara Luciani sur Rihanna, “une grosse victime…”

Découvrez l’anecdote amusante de la connexion improbable entre Clara Luciani et Rihanna.

Clara Luciani victimisée par Rihanna, de passage dans l’émission Clique, la chanteuse française a décrit sa rencontre inattendue avec la compagne de ASAP Rocky dans un hôtel lors d’un séjour à Milan à l’occasion de la Fashion Week et cela ne s’est pas vraiment passé comme elle l’aurait imaginé.

Clara Luciani a eu peur de Rihanna !

“Ça s’est passé à Milan. Je me rappelle que je dormais dans le même hôtel qu’eux” commence à décrire sur cette anecdote lorsqu’elle a séjourné par hasard dans une chambre d’un hôtel Milanais à côté de la chambre du couple Rihanna/ASAP Rocky, puis elle poursuit, “Ils étaient dans la pièce à côté, ont mis de la musique jusqu’à genre quatre heures du matin.”. Elle explique avoir hésité à aller toquer à la porte pour se plaindre, car c’est RiRi. “J’avais super sommeil et je me disais ‘Qui je suis pour aller toquer à la porte de Rihanna et dire : ‘excuse-moi ma belle, est-ce que tu peux baisser le son ?’” raconte la chanteuse avant d’avouer avec le sourire ne pas avoir osé y aller, “Je suis juste restée comme une grosse victime dans mon lit”.

Intimidée, Clara Luciani a précisé ensuite ne pas être allée à la rencontre Rihanna pour discuter avec cette dernière, “je suis tellement timide, regardez ma tête, on dirait que j’ai huit ans et demi”, s’est-elle confiée devant un cliché d’elle derrière ASAP Rocky et sa femme.