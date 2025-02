Polygame, le chanteur Ne-Yo s’affiche avec ses 3 femmes

Dans une récente vidéo devenue virale sur les réseaux, Ne-Yo s’affiche après un concert en train d’embrasser ses trois femmes, elles félicitent le chanteur après sa performance. La séquence a suscité des vives réactions sur le choix de vie de l’artiste qui clame ouvertement être polygame.

Conne pour ses hits dans les années 2000 comme les singles “Closer” et “Se*y Love”, Ne-Yo a adopté un mode de vie qui interpelle. Agé de 45 ans, le chanteur poursuit ses tournées et reste toujours productif musicalement, mais c’est pour une bien autre raison qu’il fait parler de lui, sa vie personnelle.

En effet, divorcé et papa de 7 enfants, Ne-Yo a déjà révélé à plusieurs reprises être ouvertement polygame et avoir une relation polyamoureuse, au mois d’aout dernier, il avait présenté ses deux compagnes et une troisième vient de s’ajouter dans cette relation à plusieurs. Dans cette relation peu conventionnelle, Ne-Yo est suivi dans ses déplacements pour ses showcases pour celle qu’il qualifie comme ses épouses, une vidéo après l’une de ses performances l’a confirmé dernièrement confirmé. Les trois femmes ont félicité Ne-Yo après sa prestation dans les coulisses de l’événement.

Bella, connue comme modèle sur OnlyFans est la partenaire principale du chanteur Ne-Yo, les deux autres sont, Arielle Hill et Phoenix Feather une autre modèle de l’application OnlyFans. Sur les réseaux, le trio et le chanteur affichent fréquemment des images de leur vie commune, notamment à faire la fête dans des discothèques ou aux concerts de Ne-Yo assumant pleinement leur polygamie.