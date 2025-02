Drake risque de détruire la carrière d’Alex Pereira en MMA

Après avoir porté la poisse à Israel Adesanya en pariant sur sa victoire contre Nassourdine Imavov, ce qui a bien amusé le combattant français de MMA, Drake pourrait encore porter malheur à un autre sportif, Alex Pereira.

Depuis plusieurs années, Drake traîne une réputation de chat noir. Footballeurs, boxeurs ou encore combattants de MMA, le rappeur canadien a rencontré de nombreux sportifs ces dernières années et les a soutenus avant de les voir perdre ou chuter. Habitué à miser des sommes folles sur les rencontres sportives et les combats, il perd également fréquemment ses mises, des échecs à répétition qui lui ont valu cette réputation de porter malheur.

Dernièrement, Drake a croisé Alex Pereira lors d’un concert à Sydney, en Australie dans la salle de la Qudos Bank Arena . Drizzy est allé à la rencontre de l’athlète brésilien pour le saluer en lui serrant la main et échanger quelques mots. La séquence filmée et diffusée sur les réseaux a déclenché la fureur des fans du combattant de MMA qui craignent que leur idole soit touchée par la malédiction du rappeur. “Aucun combattant ne veut que Drake parie sur lui”, “Malédiction de Drake en approche” ou encore “Oh non… Alex Pereira va perdre maintenant” ont réagi les fans.

À 37 ans, Alex Pereira, compte un bilan de 12 victoires pour 2 défaites à l’UFC, il a remporté tous ses combats l’année passée pour défendre son titre des poids mi-lourds et, au contraire des fans, ne semble pas être perturbé par cette rencontre, le combattant brésilien va tenter de le prouver le 9 mars prochain pour son retour dans la cage face à Magomed Ankalaev pour lequel Drake ne devrait pas manquer de faire un nouveau pari sportif extravagant.

Alex Pereira just dapped up Drake at his concert in Sydney, Australia 👀 pic.twitter.com/bkeoRtplnd

— Happy Punch (@HappyPunch) February 16, 2025