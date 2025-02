Real Madrid – Manchester City : Peut-on suivre le match en streaming gratuit ou sur l’IPTV et comment ?

Comment suivre en live streaming direct gratuit le match entre l’équipe du Real Madrid contre Manchester City ?

En France, il est impossible de visionner en direct la rencontre entre Real Madrid et Manchester City, car la chaine cryptée Canal+ détient les droits de diffusion de la Ligue des Champions Pour cette saison et pour y accéder, il faut souscrire à un abonnement payant de 19€99 par mois. Depuis l’étranger, il est toutefois possible de suivre le match en streaming sur une chaine francophone, RTLPlay diffusée en Belgique en clair et gratuitement.

Les internautes français ne peuvent pas se connecter à RTLPlay pour suivre Real Madrid vs Manchester City, car il est nécessaire de s’identifier depuis une IP de connexion en Belgique. Il est possible d’utiliser un VPN comme NordVPN pour contourner ce blocage, mais cela est illégal, tout comme l’utilisation de l’IPTV ou d’une plateforme de streaming non officielle.

Canal+ offre également la possibilité de visionner les buts et les plus actions du match en quasi-direct via le compte Twitter officiel, “CANAL+ Foot“. Le coup d’envoi du choc entre le Real et City est prévu pour ce mercredi soir 21h.