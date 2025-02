BEN plg sample Moby

Le 07 mars prochain BEN plg dévoilera son nouvel album ‘Paraît que les miracles n’existent pas’. Un projet avec lequel le rappeur confirme qu’il est en train de prendre sa pleine mesure au fil d’une musique ancrée dans un quotidien et une région qu’il dépeint avec une poésie toujours plus fine et touchante. Un rap humain dans lequel de plus en plus de monde se retrouve.

Pour patienter, il a sorti le clip du titre éponyme de ce projet. Un sample de Moby et la plume de BEN plg. Il n’en faut pas plus pour embellir une journée. Avec ce nouveau visuel il nous offre une nouvelle plongée pleine de poésie dans son Nord. À Calais précisément. Une fresque sociale et la nouvelle démonstration qu’à chaque sortie sa musique prend toujours un peu plus d’épaisseur.