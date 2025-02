Booba accable Franck Gastambide de dossiers compromettants, “Tu mens”

Après l’avertissement de Booba contre Franck Gastambide, des graves accusations révélées !

Booba l’avait prédit il y a quelques mois, il a découvert des dossiers compromettants contre Franck Gastambide et bientôt tout sera révélé. Le rappeur du 92i s’était exprimé pour mettre en garde le réalisateur de la série Validé qui vient de faire face à des graves accusations de plusieurs femmes.

Le conflit entre Booba et Franck Gastambide a éclaté en 2000 lors de la sortie de la série diffusée sur Canal+, Validé qui s’inspire de l’univers du rap français, une production que B2O n’a pas appréciée. Le DUC a vivement critiqué à différentes reprises cette série, il déplore un manque d’authenticité et reproche à Gastambide de faire de la récupération. Kopp a repris les hostilités au mois de novembre suite à l’annonce du réalisateur de la sortie d’une série sur le MMA.

Le réalisateur français est coupable selon le rappeur français

Même si Franck Gastambide ne répond jamais aux provocations, Booba poursuit ses attaques et en fin d’année dernière, il fait passer un message pour révéler publiquement détenir des preuves compromettantes sur le réalisateur sans rentrer dans les détails de ses révélations, il a évoqué des fichiers audio et messages privés ou encore des témoignages pour démontrer ses dires, mais ne pas pouvoir les dévoiler pour le moment, avant de conclure en annonçant que tout va sortir prochainement. Comme, le rappeur français exilé à Miami l’a décrit, Mediapart vient de donner les détails de cette sombre affaire.

Le média affirme que six femmes accusent Franck Gastambide de divers faits répréhensibles, des violences sexuelles, physiques ou encore psychologiques, certaines expliquent que cela s’est produit pendant des tournages. Il y a une dizaine de jours, le réalisateur a été averti par Mediapart des différentes déclarations à son encontre et il conteste les faits. Dans un communiqué, il affirme que c’est un complot contre sa personne dans le but de nuire à sa réputation. Cette affaire fait le bonheur de Booba, il a relayé l’information avec les messages moqueurs :

« GANG GANG!!!!! FRANCKYYYYYYYY!!!! HPI. Pas validé. Il a tamponné son ex en voiture carrément vous allez être choqués du bail c’est un taré cet enfant »

« 6 femmes. Pas une pas 2…. 6!!!!!!!!! »

« On t’as aussi en facetime avec Ayem Nour qui te montre ses gros ni**ons mais ça c’est une autre histoire c’est au coffre à la banque de France… #franckgastambide #hpi #violencesse

Eh bah dis donc Francky!!! On peut poster les extraits de tes films p*rn*s ou tu vas nous attaquer ? On a une clé usb remplie. D’ailleurs t’es pas du tout le hardeur que tu penses être Francky. HPIIIIIIIIIII. J’attends avec impatience ton interview chez Mouloud Achour. (qui pourrait suivre)

Te fatigue pas Francky on sait que tu es coupable. On connaît quelques-unes de tes victimes dont une que tu as tamponné en voiture. Tu mens. Comme quand tu as menti live sur TPMP niant avoir fait du p*rn*. Tu mens Francky. Ayem va bien?

Même si Franck Gastambide se dit pouvoir démontrer que les rumeurs sont infondées et que l’origine de la polémique est une personne qui veut lui faire du mal, Booba semble avoir des preuves pour donner de la crédibilité à ce scandale et le rappeur allègue être bien informé puis cite notamment Ayem dans ses différentes publications sur le réseau social X.

