Darkiworld (ex Darkino) bloqué, où trouver la nouvelle adresse ?

La plateforme Darkiworld (ex Darkino) a encore été sanctionné par les autorités françaises pour son activité jugée illégales. Depuis quelques jours, l’adresse n’est plus accessible et cela marque un coup d’arrêt dans les activités du site qui n’a pas encore fait son retour et pourrait marquer sa fin.

Une nouvelle adresse pour Darkiworld après son blocage ?

Une plateforme de téléchargement non officiellement telle que Darkiworld ne respecte par les lois françaises et les principes éthiques, les utilisateurs de la plateforme risque des sanctions comme une amende ou une coupure de l’accès Internet alors que l’ARCOM lutte contre le piratage et la croissance des sites de streaming et de téléchargement gratuit avec le blocage des noms de domaine aux activités illicites. Darkiworld vient encore de subir cette sanction, car l’URL a été bloquée, ce qui rend la plateforme indisponible depuis un accès en France. Il est important et primordial de rappeler que l’accès à du contenu illégal est une violation des lois sur le droit d’auteur.

Les administrateurs Darkiworld changent fréquemment l’adresse de la plateforme pour continuer de proposer des contenus tels que des films et des séries de manière gratuite en téléchargement direct gratuit avec des milliers de liens sans imposer la souscription à un abonnement, mais avec la création d’un compte pour s’authentifier. La dernière URL active de Darkiworld au mois de février est darkiworld3.com, mais depuis la fin de semaine dernière celle-ci n’est plus accessible. Pour ceux qui souhaitent connaitre la nouvelle adresse ou suivre l’actualité du site, le Telegram du média est toujours actif, t.me/s/tirexo_officiel et suggère aux internautes de modifier les DNS pour tenter de contourner le blocage (changetondns.fr) mais attention même avec cette manipulation, il est illégal de télécharger sur des sites comme Darkiworld.

Certains utilisateurs ont également recours à un VPN (exemple : NordVPN) pour une connexion virtuelle anonyme depuis l’étranger et également contourner le blocage mis en place par les FAI en France. Cette pratique est aussi dans le viseur des autorités qui devraient mettre en place une régulation de l’utilisation des VPN dans ce but.