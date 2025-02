Les adresses de Wawacity, Zone Téléchargement et Tirexo supprimées puis remplacés

La lutte s’intensifie contre les sites de piratage !

Dans la liste sites les plus populaires pour le téléchargement gratuit figure Wawacity, Zone Téléchargement et Tirexo dont les internautes sont des milliers à l’utiliser chaque jour sans tenir compte toutefois à la mise en garde de cliquer sur liens illégaux vers des contenus protégés par des droits d’auteurs à télécharger.

Wawacity, Zone Telechargemment et Tirexo changent encore avec des nouvelles adresses !

C’est justement pour cela que les autorités tentent de mettre fin aux agissements des plateformes de piratage en Europe notamment et plus particulièrement en France où les autorités mettent fréquemment en place des blocages des noms de domaine pour empêcher les internautes d’accéder aux contenus illicites comme le font Wawacity, Zone Telechargemment et Tirexo.

Il est enfin interdit par la loi de fournir de tel de téléchargement sans une autorisation des ayants-droit, c’est formellement interdit. Les administrateurs des plateformes non conformes à la loi ainsi que les utilisateurs risquant des poursuites judiciaires.

Les plateformes Wawacity, Zone Telechargemment et Tirexo sont des sites miroir avec un contenu quasiment identique, à chaque blocage, ils reviennent avec une nouvelle extension dont la dernière active en date est celle en .social au 24 février 2025. Il est possible que l’adresse soit encore bloquée d’ici à quelques jours de la part des FAI suite à une nouvelle sanction de l’ARCOM. Les internautes peuvent toutefois suivre l’actualité des médias sur les chaines Telegram.