Will Smith se confesse sur sa rencontre avec Biggie : “c’est un terrible”

L’histoire de The Notorious BIG a fait très mal et peur à Will Smith !

Will Smith s’était déjà exprimé sur les liens entre sa femme Jada Pinkett et le légendaire Tupac concernant la relation entre eux dans leur jeunesse, notamment sur l’affection qu’ils ont eu l’un pour l’autre, l’acteur vient également de se confier ses liens avec un autre rappeur culte, Biggie Smalls, mort assassiné comme 2Pac dans une fusillade le 9 mars 1997 à l’âge de 24 ans.

Biggie a rencontré l’acteur américain quelques heures avant sa mort

Révélé dans les années 90 avec la série télévisée, Le Prince De Bel Air, Will Smith est devenu l’un des acteurs les plus populaires au monde avec ses nombreux blockbusters entre la série de films Bad Boys, Independence Day, Men in Black, Je suis une légende ou encore plus récemment La Méthode Williams. Will Smith s’est aussi lancé dans la musique et s’est essayé au rap avec plusieurs projets à son actif, il s’est confié sur sa carrière de rappeur dans un nouvel entretien et a avoué vouloir retrouver le studio d’enregistrement pour reprendre la musique. À cette occasion, le mari de Jada Pinkett a dévoilé une anecdote sur sa première et unique rencontre avec The Notorious BIG, peu de temps avant son décès.

Selon Will Smith, il ne fait aucun doute que The Notorious BIG est l’un des meilleurs rappeurs, l’acteur l’a proclamé dans le podcast Broken Record de Justin Richmond en décrivant l’avoir retrouvé 4 heures avant la fusillade mortelle et qu’il est attristé par la fin tragique de Biggie.