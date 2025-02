Bianca Censori dans une tenue plus qu’osée, exploitée par Kanye West

Kanye West met encore à nu sa femme, Bianca Censori

Après les rumeurs persistantes d’une séparation et d’un divorce puis le démenti d’un proche, le couple semble toujours aussi uni, en tout dans les apparences en public, car Kanye West vient à nouveau d’utiliser Bianca Censori pour faire sa promotion.

Bianca Censori a encore fait tomber ses habits pour s’afficher au plus naturel sans aucun vêtement, c’est fois-ci, il s’agit de présenter le nouveau film produit par Ye. “BIANCA” c’est le nom du long métrage réalisé Vanessa Beecroft dans lequel la compagne du rappeur joue le premier rôle, Ye a dévoilé une photo de sa femme dévêtue sur Instagram pour en faire la promotion.

Ye est toujours ravi d’afficher son épouse !

« Je suis très fier de ma femme qui a joué dans son premier film tourné au Japon⁣ », a écrit Kanye West pour révéler les premières images de ce projet avec Bianca Censori, tourné au Japon au budget de 25 millions de dollars. Comme lors de son apparition aux Grammy Awards avec sa tenue transparente, la jeune femme apparait de la manière la plus simple en affichant toute son anatomie.

Cette nouvelle a surpris certains fans du chanteur, car il avait déclaré précédemment que le tournage de ce film avait été stoppé, Bianca Censori ayant refusé de poursuivre la réalisation du long métrage d’après les révélations du Daily Mail. Les publications choquantes du rappeur sur le réseau social X auraient perturbé la jeune femme, traumatisée, ce sont d’ailleurs depuis ces tweets que la rumeur des tensions dans le couple ont pris de l’ampleur.

Kanye West et Bianca Censori sont visiblement toujours en accord, ce long métrage devrait parler de la manière dont le corps de la femme est comparé à un objet en traitant de la nudité féminine et l’obscène. Toujours selon les informations du Daily Mail, le film n’est pas terminé, son tournage au Japon est bien fini et sa production devrait reprendre dans un autre lieu.