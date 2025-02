Voici pourquoi Lacrim a quitté la France pour le Maroc et Dubaï

Lacrim donne enfin la véritable raison qui l’a poussé à quitter la France ! Dans une récente interview pour le journal Le Monde, le rappeur franco-algérien s’est confié sans concession face aux questions du journaliste, même au sujet de sa vie privée comme celle sur le choix de son lieu de résidence après avoir quitté l’hexagone pour s’installer au Maroc et à Dubaï.

Des trucs de fou peuvent arriver à Lacrim en région parisienne !

En promo pour défendre son dernier album RIPRO dans lequel il rend hommage à Booba en reprenant son intro Tallac, Lacrim s’est exprimé librement face aux diverses questions du journaliste du journal français Le Monde sur cet opus qui a conclu la boucle de sa saga RIPRO avec ce quatrième volet disponible depuis le 7 février 2025, “C’est le dernier RIPRO. J’ai voulu fermer la boucle. Il va résumer les quatre” a-t-il expliqué sur le sujet il y a quelques jours. Dans ce nouvel entretien, le compère de Mister You a parlé de ses nouveaux lieux de résidence situés à Dubai et au Maroc, après avoir fait le choix de ne plus vivre en France, même s’il y retourne fréquemment pour des concerts et se rapprocher de son public. El Tigre s’est justifié par rapport à cette décision qui a surpris ses auditeurs.

Après ses déboires avec la justice, Lacrim a pris du recul et s’est assagi, il est désormais père de trois enfants dont le plus jeune est une fille âgée de 2 ans. Sa décision de s’éloigner de la France est mûrement réfléchi et il l’a fait avec ses proches en ayant fait le constat que la vie en région parisienne est trop compliquée pour lui ainsi que sa famille, “Trop difficile de sortir à Paris, même d’y avoir une vie privée“, a-t-il décrit.

Lacrim a donc fait le choix de préserver sa vie privée et d’avoir un train de vie plus tranquille en dehors de la France.

