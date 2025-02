Cette méthode de provocation de Cédric Doumbé, dont Nassourdine Imavov n'est pas fan.

Cédric Doumbé est réputé pour son trashtalking que ce soit dans son passif de kickboxeur ou depuis ses débuts dans le MMA comme l’on fait d’autres combattants comme Conor McGregor, une méthode qui permet de générer du “buzz” mais dont Nassourdine Imavov n’est pas un adepte, un choix qu’il a justifié dans une interview.

Nassourdine Imavov ne partage pas les mêmes valeurs que Cédric Doumbé et Conor McGregor pour réussir !

Récent vainqueur d’Israel Adesanya, qui lui a permis d’accéder à une nouvelle notoriété grandissante et a marqué un tournant dans l’évolution de sa carrière pour le propulser au sommet du classement des meilleurs combattants dans la catégorie des poids moyens de l’UFC, Nassourdine Imavov s’est confié sur son parcours au média Views. Natif du Daghestan, Nassourdine a connu les sports de combat dès le plus jeune âge et a suivi son grand frère dans cette passion avant de suivre son propre chemin avec comme nouvel objectif désormais de décrocher une ceinture de champion de l’UFC, ce qui serait une grande première pour un français.

Dans cet entretien pour Views, Nassourdine Imavov s’est exprimé sur le trashtalk, des nombreux combattants utilisent cette façon de provoquer les autres athlètes pour faire parler d’eux comme le font par exemple fait Cédric Doumbé et Baki avant leur confrontation il y a un an ou encore popularisé Conor McGregor, un fervent adepte de cette méthode d’intimidation. Nassourdine n’en est pas fan et préfère rester authentique.

“Je reste moi-même. Pour moi, il n’y a pas de différence entre qui je suis dans la vie et ce que je fais sur le ring.”, confie-t-il pour expliquer ne pas vouloir entrer dans la peau d’un personnage, mais de préserver sa véritable personnalité sans aucune provocation en étant respectueux de son adversaire, “Je préfère véhiculer de bonnes valeurs et montrer qu’on peut réussir sans avoir besoin de faire du bruit ou d’insulter.”.