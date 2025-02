La réponse cash de l’avocat d’A$AP Rocky à Diddy pour le défendre

L’avocat d’A$AP Rocky, Joe Tacopina qui a réussi à lui éviter la prison lors de son récent procès dans lequel le rappeur a été jugé non coupable, a déclaré qu’on lui avait demandé d’examiner l’affaire Diddy pour défendre ce dernier, mais qu’il a refusé la proposition par respect envers la famille Roc Nation et en loyauté vis-à-vis de son ami, Jay-Z.

Connu pour avoir aidé A$AP Rocky à être relaxé suite à son accusation d’agression avec une arme semi-automatique, une affaire dans laquelle il risquait 24 ans de prison, Joe Tacopina aurait pu tenter de défendre un autre rappeur impliqué dans une affaire bien différente, Diddy, accusé notamment de trafic sexuel. L’avocat âgé de 58 ans a été en effet sollicité par Puff Daddy pour son procès à venir suite au départ de son ancien avocat qui ne veut plus le défendre, une opportunité que Tacopina a finalement refusée et il vient de révéler pourquoi.

“On m’a demandé de jeter un œil à l’affaire, mais c’est une autre affaire que j’ai refusée” a expliqué Joe Tacopina lors de son passage dans l’émission Breakfast Club, celui-ci aussi défendu des célébrités telles que Donald Trump et Michael Jackson. Il a justifié ce choix par le fait d’être proche avec Jay-Z, son label Roc Nation lui a conseillé de par prendre ce dossier concernent Diddy. “C’est un peu comme une famille pour moi et je ne pense pas qu’ils voient les choses du même œil que P. Diddy” a-t-il déclaré sur cette décision.

Récemment soulagé d’une accusation de viol suite à l’abandon de la plainte de la part de plaignante, Jay-Z préfère pendre ses distances avec Diddy, ses avocats ont d’ailleurs assuré que les deux rappeurs ne sont pas aussi proches que les médias ou les rumeurs ont laissé paraitre ces dernières années. “Tout le monde veut une photo avec P. Diddy, à un moment ou à un autre, quand ils vont à une fête” a commenté Joe Tacopina sur les clichés entre les deux hommes, selon lui des nombreuses personnalités ont immortalisé leur rencontre avec Puff Daddy lors d’une soirée avec une photo.

A$AP Rocky’s attorney Joe Tacopina says he was asked to look into Diddy’s case but declined because he considers Roc Nation family.

