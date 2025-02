Maes impliqué dans des assassinats, Gims recycle ses anciens couplets : Booba balance

En pleine promotion pour la troisième date de sa série de concerts à la Défense Arena ou il pourrait réunir près de 120 000 personnes au mois d’octobre prochain, Booba vient encore de balancer des dossiers contre Maes et Gims sur son compte X.

Toujours aussi réactif sur les réseaux, Booba promotionne actuellement la mise en vente des billets pour son concert à venir à la Défense Arena de Paris le 12 octobre 2025 qui fait suite aux deux autres du 10 et 11 octobre, déjà complète. Entre cet événement, l’auteur d’Ultra n’oublie pas de s’en prendre à ses rivaux, notamment Maes et Gims. Ce dernier connait présentement un succès phénoménal avec ses derniers titres. Ce lundi, l’ancien leader de la Sexion D’Assaut a réussi à placer 8 morceaux dans le Top 50 France sur Spotify avec les singles Ohma Tokita (34ème), Baby (22ème), Spider (9ème), Carré Or (7ème), Ninao (5ème), Diana (4ème), Sois pas Timide (3ème) et enfin le tube Ciel (1er). C’est ce dernier titre qui a interpellé Booba.

Gims cartonne avec les paroles d’un vieux morceau, Booba révèle tout

La chanson Ciel issue de l’album Le Nord Se Souvient : L’odyssée, produite par Franguy et Insolent bat des records, en quelques semaines le titre a décroché la certification de single de diamant et il s’agit du morceau le plus écoute en France depuis le début de l’année 2025. Cette réussite n’a pas laissé indifférente Booba qui a comme souvent mené son enquête, il a partagé une vidéo dans laquelle il est expliqué que Gims a repris un couplet d’un ancien titre dans ce single.

En effet, dans le titre Mon Défaut de Dry paru en 2012, Gims y est invité sur la chanson en featuring chante dans le refrain : “Tu lui dis que tu l’aimes mais c’est pour de faux. T’as envie de changer le cours des choses.T’as suivi ton âme au fin fond d’la fosse. Aujourd’hui, t’as vu ton plus grand défaut”. Des paroles quasiment identiques à celles du morceau Ciel dans lequel il chante, “Tu lui dis que tu l’aimes, mais c’est pour de faux. T’as envie de changer le cours des choses. T’as suivi ton âme au fin fond d’la fosse. Aujourd’hui t’as vu ton plus grand défaut”. “T’es un d’ces charlatans…“ a commenté Booba pour tacler son rival tout en le mentionnant pour le traiter de charlatan.

Maes serait soupçonné d’être le commanditaire de plusieurs assassinats !

Avant cette pique contre Gims, Booba a aussi ciblé Maes dont aucune information officielles n’a été communiqué depuis l’annonce de son arrestation au Maroc. B2O a posté une information concernant la détention du rappeur Sevranais. Celui-ci aurait été interpellé suite à une enquête policière pour des assassinats à Sevran qu’il aurait commandité, les auteurs des meurtres sont incarcérés depuis plusieurs mois et auraient donné le nom de Maes à la police. Même si le DUC l’a relayé, cette rumeur n’a pas été confirmée, “Force à lui.”, a-t-il écrit ironiquement en légende de son tweet.