PNL, la fin ? Un extrait mystérieux d’Ademo sans N.O.S fait surface

Alors que les fans de PNL sont sans aucune nouvelle des deux rappeurs depuis des longs mois, dernièrement une rumeur a circulé sur la fin du groupe et notamment le départ de N.O.S, l’information se précise encore un peu plus avec la fuite d’un extrait d’un titre inédit sur lequel figure uniquement Ademo.

Depuis 2019 et le succès phénoménal de l’album “Deux Frères“, les auditeurs de PNL perdent espoir de revoir le groupe parisien formé des deux frères Tarik et Nabil Andrieu produire un nouveau projet musical. Pire encore, au mois de janvier, la rumeur d’une séparation a même pris de l’ampleur suite aux révélations que N.O.S a quitté la structure QLF, les deux rappeurs n’ont donné aucune nouvelle sur des prochains projets musicaux à venir et ne sont pas exprimés sur les informations concernant PNL de quoi laisser présager une possible fin de leur collaboration.

Ademo proche d’un retour en solo ? Un indice donne espoir aux fans !

La fuite d’un inédit d’Ademo vient encore de donner un peu plus de crédibilité à cette théorie au plus grand désespoir des fans. L’ami d’un beatmaker proche du rappeur a diffusé un court extrait mystérieux dans lequel Ademo chante seul et prononce la phrase, “J’veux acheter une terre pour mon fils” avec la description, “ADEMO-PITBULL MAP.MP3”.

Même si cette diffusion permet de croire à un retour prochainement du frère de N.O.S certains internautes craignent que ce fichier audio ne soit pas authentique et qu’il s’agit là d’un extrait réalisé à l’aide de l’Intelligence Artificielle.