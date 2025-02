Cyril Hanouna se vante d’une relation avec une lycéenne ? Booba le finit

Alors que la fin de TPMP sur C8 ne cesse de faire débat, que Cyril Hanouna devrait rebondir sur M6, Booba poursuit ses agissements contre l’animateur télévisé et vient de ressortir une archive de l’émission La Méthode Cauet, dans laquelle il tient de propos douteux sur sa relation passée avec une femme bien plus jeune que lui à l’époque.

Depuis l’affaire des influenceurs, Cyril Hanouna et Booba ont eu plusieurs altercations publiques, notamment sur les réseaux sociaux. Leur différend a éclaté après les critiques virulentes du rappeur envers le présentateur de TPMP de ne pas s’engager contre les influenceurs malhonnêtes et pire encore de soutenir certains d’entre eux comme Magali Berdah pour cacher ses méfaits. B2O a ensuite affirmé que même s’il est passé à plusieurs reprises dans l’émission Touche Pas A Mon Poste, ils ne sont pas amis et déplore que Baba l’a manipulé, lui reprochant d’être un opportunisme. Depuis cette embrouille, le fondateur du 92i ne rate jamais une occasion de titiller Hanouna comme depuis l’annonce de la fin programmée de TPMP.

L’archive compromettante de Booba sur Cyril Hanouna sur sa relation avec une jeune femme !

En effet, Booba a profité de l’agitation sur la dernière diffusion de l’émission phare de C8 pour enfoncer Cyril Hanouna dans un nouveau scandale. L’interprète de Dolce Camara a retrouvé une archive vidéo troublante de La Méthode Cauet diffusée de 2003 à 2008 sur TF1 dans laquelle Baba était invité et il a raconté sa soirée une avec une jeune femme. Cauet interpelle d’abord Hanouna pour en savoir plus sur l’anecdote d’un matin où il est parti de chez une femme avec les draps de son lit. L’animateur refuse de raconter de l’histoire, “Ha ça je ne peux pas le raconter”, puis il commence finalement à décrire le contexte. Il confie avoir eu la gastro et lors d’une soirée chez sa copine de l’époque qui habitait encore chez ses parents, il dort chez la jeune femme puis se réveille le matin avant qu’elle parte au lycée… face au malaise de sa déclaration sur le plateau télévisé, laissant sous-entendre que sa petite amie était peut-être encore mineure et lui bien plus âgé (“j’avais une trentaine d’années”), il précise rapidement que celle-ci était en train de passer le bac (l’année des 18 ans de la jeune fille ?) et pour rassurer tout le monde afin d’éviter une polémique. Il a conclu l’histoire en expliquant qu’il a tout lâché dans le lit.

“Ah ouaaaiiisssss” a écrit en légende la publication Booba pour se moquer de Cyril Hanouna avant que l’extrait vidéo ne soit partagé par le compte “AlertesPedo” avec la description “DRAMA | Booba balance un extrait de Cyril Hanouna qui dit avoir couché avec une mineure. On ne connait toujours pas l’âge exact au moment des faits de Cyril Hanouna.”. La séquence est devenue virale sur le réseau social X dépassant rapidement les deux millions de vues en quelques heures, car l’extrait sème le doute sur le fait que la fille en question était mineure ou majeure au moment des faits.

Même s’il n’y a pas d’informations récentes ou confirmées indiquant que Cyril Hanouna a eu une relation avec une mineure, la séquence n’a d’ailleurs pas été censurée pour le moment par l’équipe de l’animateur, les critiques ont fusé sur les réseaux dans les commentaires de la vidéo et Booba a encore réussi à enfoncer l’animateur dans un scandale.