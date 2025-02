ISK, nouveau clip “Mafia” disponible

Après le succès de leurs collaborations avec Ninho, Timal, Uzi, RK, ISK, SenSey’ et Negrito, les artistes du 77 frappent fort avec leur compilation, qui cumule déjà plus de 17 millions de streams. Un projet incontournable, porté par un deuxième titre de Ninho en focus track.

Aujourd’hui, ISK nous livre le clip de son titre “Mafia”, un morceau puissant qui confirme sa place sur la scène rap française, extrait du Projet 77 Degrés disponible depuis le 7 février 2025.

Après le 91 et le 93, c’est au tour du 77 de briller. Le plus grand département d’Ile de France a vu naître de nombreux artistes et les mettra en avant à travers la compilation 77 Degrés.