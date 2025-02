“Il y a une part de responsabilité que j’ai accepté”, MHD sort du silence

Après s’être muet dans le silence lors du procès du meurtre de Loïc K dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, cette semaine, MHD s’est exprimé lors du jugement en appel sur les accusations à son encontre, il a reconnu sa part de responsabilité dans ce drame, mais dément avoir été présent sur le lieu de l’incident.

En 2023, en première instance, MHD a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle dans l’affaire du décès de Loïc K, le jeune homme de 23 ans est mort après avoir été percuté par une Mercedes noire louée au nom du rappeur et passé à tabac par plusieurs individus dans un règlement de comptes entre deux bandes rivales issues de la cité de la Grange aux Belles et des Chaufourniers. “C’est la loi du silence qui s’applique“ s’est exprimé l’un des avocats de cette affaire dans laquelle MHD a comparu en ce début de semaine dans le cadre du jugement en appel de la décision du tribunal.

MHD se défend d’avoir participé au meurtre mais reconnait ses torts !

Lors de son audition ce mercredi devant la Cour d’Appel, le Prince de l’Afro Trap a contesté sa condamnation devant les juges et les membres du jury. Actuellement placé en contrôle judiciaire depuis sa sortie de prison, il y a un an, le rappeur est sorti du silence dans ce second jugement de cette affaire, il a reconnu ses torts, mais déplore le fait que le témoin l’ayant identifié sur le lieu du drame ne se soit pas présenté lors du procès en première instance.

Lors du premier jugement, les avocats du rappeur ont mis en doute plusieurs à charge contre leur client, que la localisation de son téléphone au moment des faits ainsi que son identification sur place au moment de la rixe, les enquêteurs ont identifié un survêtement Puma ainsi qu’une teinture pouvant correspondre au profil de MHD, des indices que les avocats ont démontés sauf qu’un témoin assure l’avoir aperçu cette nuit-là. “Je sais que je suis innocent. J’en veux énormément à ce témoin. Une grosse partie de ce qu’il a dit m’a propulsé en détention” a expliqué le chanteur.

“Il est venu à aucune confrontation alors que j’attendais que ça pour que la procédure avance. Je ne l’ai jamais vu. La première fois que j’ai vu sa tête, c’était sur un PV” constate MHD sur ce fameux témoin qui l’incrimine, il déplore ensuite devoir se défendre face à une personne qui se cache depuis le début de l’affaire et affirme que ce témoin ne pas l’avoir vu sur les lieux de l’incident au moment du drame. MHD avoue se sentir responsable, ce qui s’est passé, car il n’a pas fait attention à son véhicule et que celui-ci n’aurait pas dû se trouver à cet endroit, cela aurait pu éviter cette tragédie selon ses propos, il a accepté la décision du tribunal en première instance, mais continue de se défendre d’avoir été sur place la nuit du meurtre.

MHD devrait connaitre le verdict du jury ce vendredi après les réquisitions de ce jeudi, il encourt une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle.